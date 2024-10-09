Глава МИД Украины обсудил с эмиратским коллегой достижение справедливого мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report , об этом украинский министр написал в соцсети Х.

"Провел продуктивный телефонный разговор с шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Подчеркнул необходимость продолжения двустороннего диалога на высоком уровне между нашими государствами и достижения справедливого мира для Украины на основе украинской Формулы мира", - отметил Сибига.

Напомним, что в прошлом месяце при посредничестве ОАЭ состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.