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Глава МИД Украины обсудил с эмиратским коллегой достижение справедливого мира

Глава МИД Украины обсудил с эмиратским коллегой достижение справедливого мира Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.
Другие страны
9 октября 2024 г. 06:51
Глава МИД Украины обсудил с эмиратским коллегой достижение справедливого мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, об этом украинский министр написал в соцсети Х.

"Провел продуктивный телефонный разговор с шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Подчеркнул необходимость продолжения двустороннего диалога на высоком уровне между нашими государствами и достижения справедливого мира для Украины на основе украинской Формулы мира", - отметил Сибига.

Напомним, что в прошлом месяце при посредничестве ОАЭ состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.

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