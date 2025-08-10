Глава МИД Украины: Любая уступка спровоцирует дальнейшую агрессию

О нас

10 августа 2025 г. 11:34
Только сила и единство заставят РФ прекратить войну, любая уступка спровоцирует дальнейшую агрессию.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Никаких вознаграждений или подарков России, чтобы задобрить ее. Только сила и единство могут вынудить РФ прекратить войну. Любая уступка спровоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на своих принципах и ценностях", - написал он в соцсети Х.

По словам Сибиги, Украина остается преданной обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве вместе с партнерами из США и Европы.

Ранее лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и глава Еврокомиссии в совместной декларации выразили готовность продолжать оказывать Украине военную, экономическую и дипломатическую поддержку.

Версия на азербайджанском языке Ukrayna xarici işlər naziri: İstənilən güzəşt növbəti təcavüzə səbəb olacaq

