Глава МИД Украины: Любая уступка спровоцирует дальнейшую агрессию

Только сила и единство заставят РФ прекратить войну, любая уступка провоцирует дальнейшую агрессию.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Никаких вознаграждений или подарков России, чтобы задобрить ее. Только сила и единство могут вынудить РФ прекратить войну. Любая уступка спровоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на своих принципах и ценностях", - написал он в соцсети Х.

По словам Сибиги, Украина остается преданной обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве вместе с партнерами из США и Европы.

Ранее лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и глава Еврокомиссии в совместной декларации выразили готовность продолжать оказывать Украине военную, экономическую и дипломатическую поддержку.