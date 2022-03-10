О нас
Аудио новости

Глава МИД Украины: Киев не намерен выполнять выдвинутые Россией требования

Глава МИД Украины: Киев не намерен выполнять выдвинутые Россией требования Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.
Другие страны
10 марта 2022 г. 14:41
Глава МИД Украины: Киев не намерен выполнять выдвинутые Россией требования

Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

"Надеюсь, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Я готов к нему, если российская сторона будет готова к серьезному предметному разговору, а не повторению широко распространенных пропагандистских штампов и нарративов об Украине", - отметил министр.

"Когда российская сторона будет готова к такому разговору, то я тоже буду готов его продолжить. Мы сделаем все для мира, для спасения жизни наших граждан, потому что жизнь человека является для нас главной ценностью", - подчеркнул Кулеба.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Kuleba: "Lavrov's demands sound like capitulation list"
Версия на азербайджанском языке Kuleba: "Lavrovun tələbləri kapitulyasiya siyahısına oxşayır"

Самое читаемое

Российские карты будут принимать только семь стран
Российские карты будут принимать только семь стран
6 марта 2022 г. 08:15
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
7 марта 2022 г. 14:46
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
5 марта 2022 г. 19:32
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
7 марта 2022 г. 11:36
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
7 марта 2022 г. 14:34
Mastercard приостановила оказание услуг на территории России
Mastercard приостановила оказание услуг на территории России
6 марта 2022 г. 03:24
Аэрофлот приостановит все международные рейсы с 8 марта
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
5 марта 2022 г. 16:19
Подразделения ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом
ФотоПодразделения ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом
5 марта 2022 г. 15:33
Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован
Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован
4 марта 2022 г. 08:35
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
В Украине убит генерал-майор российской армии: воевал в Чечне и Сирии
8 марта 2022 г. 03:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi