Глава МИД Украины: Киев не намерен выполнять выдвинутые Россией требования

Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.

Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

"Надеюсь, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Я готов к нему, если российская сторона будет готова к серьезному предметному разговору, а не повторению широко распространенных пропагандистских штампов и нарративов об Украине", - отметил министр.

"Когда российская сторона будет готова к такому разговору, то я тоже буду готов его продолжить. Мы сделаем все для мира, для спасения жизни наших граждан, потому что жизнь человека является для нас главной ценностью", - подчеркнул Кулеба.