Глава МИД Украины: Киев не намерен выполнять выдвинутые Россией требования

Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.
"Надеюсь, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Я готов к нему, если российская сторона будет готова к серьезному предметному разговору, а не повторению широко распространенных пропагандистских штампов и нарративов об Украине", - отметил министр.
"Когда российская сторона будет готова к такому разговору, то я тоже буду готов его продолжить. Мы сделаем все для мира, для спасения жизни наших граждан, потому что жизнь человека является для нас главной ценностью", - подчеркнул Кулеба.