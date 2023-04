Глава МИД Украины и генсек НАТО обсудили вопрос увеличения поставок оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Report, об этом украинский министр написал в Twitter.

"Во время нашей встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили шаги по наращиванию поставок боеприпасов, чтобы у Украины было все необходимое для успешных контрнаступательных операций. Я также изложил видение Украины стать полноправным членом НАТО", - отметил Кулеба.