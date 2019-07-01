Глава МИД Украины срочно ушел в отпуск

Глава МИД Украины Павел Климкин проинформировал о решение уйти в политический отпуск.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, важно не допустить, чтобы Украина оказалась в "российской ловушке". Он добавил, что дискуссии внутри страны должны ослаблять Москву и усиливать Киев.

"Поэтому принял решение уйти в политический отпуск", - написал П.Климкин.

Он добавил, что у него будет время на создание "настоящей команды".