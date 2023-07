Глава МИД Турции встретился с верховным представителем ЕС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель провели встречу в Джакарте.

Как передает Report, об этом Боррель написал в Twitter.

“Рад, что провел первую личную встречу с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Мы сосредоточились на отношениях между ЕС и Турцией, ситуации и необходимой деэскалации в Восточном Средиземноморье, а также на ряде региональных и глобальных проблем. Надеюсь на конструктивное сотрудничество”, - говорится в публикации.