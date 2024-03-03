Глава МИД Турции: Стороны конфликта в Украине достигли пределов военных возможностей

Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов, и сейчас необходим мирный диалог.

Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов, и сейчас необходим мирный диалог.

Как передает Report , об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытии Антальского дипломатического форума.

"Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня", - сказал он.

Фидан добавил, что со стороны Турции речь не идет о признании оккупированных территорий, но на текущем этапе Турция убеждена, что пришло время отделить этот вопрос, тему суверенитета от темы прекращения огня.