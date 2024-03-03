О нас

Глава МИД Турции: Стороны конфликта в Украине достигли пределов военных возможностей

Глава МИД Турции: Стороны конфликта в Украине достигли пределов военных возможностей Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов, и сейчас необходим мирный диалог.
Другие страны
3 марта 2024 г. 14:48
Глава МИД Турции: Стороны конфликта в Украине достигли пределов военных возможностей

Россия и Украина достигли пределов военных возможностей для достижения результатов, и сейчас необходим мирный диалог.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытии Антальского дипломатического форума.

"Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня", - сказал он.

Фидан добавил, что со стороны Турции речь не идет о признании оккупированных территорий, но на текущем этапе Турция убеждена, что пришло время отделить этот вопрос, тему суверенитета от темы прекращения огня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN rəhbəri Rusiya və Ukraynaya sülhlə bağlı çağırış edib

Экслюзивные новости

Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
Надежда Кокотович: Азербайджан является примером правильной энергетической политики
1 марта 2024 г. 15:08
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
29 февраля 2024 г. 17:12
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi