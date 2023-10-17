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Глава МИД Турции совершит визит в Ливан и Саудовскую Аравию

Глава МИД Турции совершит визит в Ливан и Саудовскую Аравию Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит визит в Ливан и Саудовскую Аравию, где обсудит ситуацию вокруг Израиля и сектора Газа.
Другие страны
17 октября 2023 г. 09:02
Глава МИД Турции совершит визит в Ливан и Саудовскую Аравию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершит визит в Ливан и Саудовскую Аравию, где обсудит ситуацию вокруг Израиля и сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Турции.

По данным ведомства, Фидан отправится в Ливан сегодня, 17 октября по приглашению министра иностранных дел этой страны Абдуллы Боу-Хабиба.

В ходе официальных встреч наряду с двусторонними отношениями будут обсуждены важные вопросы региональной и международной повестки, в том числе ситуация вокруг Израиля и сектора Газа.

После визита в Ливан, 18 октября турецкий министр отправится в Саудовскую Аравию, где примет участие во внеочередной сессии открытого состава исполкома Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Главной темой повестки заседания также станут боевые действия между Израилем и ХАМАС.

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Версия на английском языке Turkish FM to visit Lebanon and Saudi Arabia

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