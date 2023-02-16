Глава МИД Турции: Швеция не до конца выполнила условия меморандума

Швеция не до конца выполнился условия меморандума для вступления в НАТО.

Швеция не до конца выполнился условия меморандума для вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Говорить, что Швеция на текущий момент выполнила в достаточной степени обязательства в рамках нашего меморандума, было бы неверно. Да, они изменили законы [в сфере безопасности], но тем не менее деятельность террористов, Рабочей партии Курдистана, там продолжается. Мы признаем и видим некоторые позитивные шаги со стороны Швеции и Финляндии, которые действительно сделаны. Но обязательства до конца еще не выполнены", - сказал Чавушоглу.