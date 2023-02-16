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Глава МИД Турции: Швеция не до конца выполнила условия меморандума

Глава МИД Турции: Швеция не до конца выполнила условия меморандума Швеция не до конца выполнился условия меморандума для вступления в НАТО.
Другие страны
16 февраля 2023 г. 14:40
Глава МИД Турции: Швеция не до конца выполнила условия меморандума

Швеция не до конца выполнился условия меморандума для вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Говорить, что Швеция на текущий момент выполнила в достаточной степени обязательства в рамках нашего меморандума, было бы неверно. Да, они изменили законы [в сфере безопасности], но тем не менее деятельность террористов, Рабочей партии Курдистана, там продолжается. Мы признаем и видим некоторые позитивные шаги со стороны Швеции и Финляндии, которые действительно сделаны. Но обязательства до конца еще не выполнены", - сказал Чавушоглу.

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Версия на английском языке Turkish FM: Sweden not fully complied with terms of memo
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN rəhbəri: “İsveç memorandumun şərtlərinə tam əməl etməyib”

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