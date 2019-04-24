Глава МИД Турции пригрозил найти замену F-35 в другой стране

Анкара в случае отказа США поставить истребители пятого поколения F-35 удовлетворит потребность в аналогичных самолетах в другой стране, заявил РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reportсо ссылкой на РИА Новости.

Ранее в турецких СМИ появилась информацию о возможной закупке Турцией российских самолетов пятого поколения Су-57 в случае невозможности получить F-35.

Глава МИД добавил, что Турция действует предельно открыто по отношению и к России, и к Соединенным Штатам.

Касаясь темы членства Турции в НАТО, министр заявил, что США не удастся вытолкнуть Турцию из альянса: "Каким образом США могут вытолкнуть Турцию из НАТО? Все решения в рамках Альянса принимаются единством голосов. Если Турция, как член (НАТО) говорит "нет", то в таком случае подобное невозможно. Подобных попыток не было. Более того, генсек НАТО Йенс Столтенберг и его заместитель предельно ясно заявили, что каждый из союзников может обеспечивать свои потребности в том месте, где считает необходимым. Все абсолютно прозрачно", - добавил Чавушоглу.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов закупки С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США утверждают, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Турция является одним из участников международной программы США по созданию этих истребителей пятого поколения. В Анкаре также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.