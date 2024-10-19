Глава МИД Турции предупредил о риске эскалации на Ближнем Востоке

Израиль пытается распространить кризис в Газе на весь регион с вовлечением в него Ирана.

Израиль пытается распространить кризис в Газе на весь регион с вовлечением в него Ирана.

Как сообщает Report, с таким предупреждением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Израиль открывает новые фронты в регионе. Я повторяю предупреждение, с которым мы выступаем с самого начала кризиса: нельзя недооценивать риск распространения войны на весь регион с вовлечением в него Ирана. Мы находимся в эпицентре напряженности, которая может иметь очень серьезные последствия на глобальном уровне", - сказал Фидан после переговоров в Стамбуле с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

По его словам, "Турция не хочет войны и выступает за то, чтобы в этом вопросе возобладал здравый смысл".

"Израиль должен прекратить атаки в Газе и попытки втягивания в войну Ирана", - добавил Фидан.

Он подчеркнул, что накануне провел в Стамбуле встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС, на которой обсуждались вопросы увеличения гуманитарной помощи жителям Газы, а также прекращение огня.