Глава МИД Турции обсудит с британским коллегой Ближний Восток, Украину и Иран

Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен обсудить со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми ситуацию на Ближнем Востоке, Украину, Иран и Сирию.

Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен обсудить со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми ситуацию на Ближнем Востоке, Украину, Иран и Сирию.

Как передает Report, об этом сообщили в турецком МИД.

Лэмми прибудет с первым официальным визитом в республику 30 июня.

"Хакан Фидан намерен заявить в ходе встречи о том, что для обеспечения мира и стабильности в Ближневосточном регионе важно добиться постоянного решения палестинского вопроса. Он отметит, что приветствует прекращение огня, достигнутое между Ираном и Израилем, и считает необходимым возобновление переговоров для разрешения разногласий по вопросам ядерной энергетики Ирана. Фидан намерен заявить, что крайне важно дипломатическим путем положить конец войне между Россией и Украиной в целях построения справедливого и устойчивого мира", - говорится в сообщении.

Фидан также планирует обсудить с Лэмми вопрос восстановления Сирии после снятия санкций.

Турецкий министр планирует обменяться мнениями по теме укрепления европейской безопасности. Он отметит, что "Турция и Великобритания как два союзника, не входящие в ЕС, являются неотъемлемыми элементами европейской архитектуры обороны и безопасности". В связи с этим Анкара намерена подчеркнуть необходимость ускорения торгово-экономического взаимодействия с Лондоном, в частности в сфере оборонной промышленности.