Глава МИД Турции не приедет на встречу с коллегами по НАТО в Осло

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не приедет на встречу с коллегами из стран НАТО в Осло, где в числе прочих тем должен был обсуждаться прием Швеции в Североатлантический альянс.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не приедет на встречу с коллегами из стран НАТО в Осло, где в числе прочих тем должен был обсуждаться прием Швеции в Североатлантический альянс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт на пресс-конференции в преддверии неформального заседания руководителей внешнеполитических ведомств входящих в НАТО государств. Трансляцию вела пресс-служба альянса.

"Вступление Швеции в НАТО очень важно для норвежской безопасности, мы хотим, чтобы эта страна была членом того же военного союза, что и Норвегия. Я поднимала данную тему несколько раз, когда встречалась с турецким министром иностранных дел. К сожалению, он не сможет приехать на эту встречу, поскольку в четверг состоится первая сессия турецкого парламента, - сказала Хюитфельт. - Швеция выполнила все требования, поэтому нет абсолютно никаких оснований, чтобы заставлять ее ждать".

Двухдневная неформальная встреча руководителей внешнеполитических ведомств 31 страны НАТО и Швеции проходит в Осло 31 мая - 1 июня. Ее главные темы - ситуация в Украине, в Косово, повышение военных расходов стран НАТО и подготовка к саммиту в Вильнюсе, включая шведскую проблему. Неформальные встречи в НАТО не имеют четкого регламента и на обязательны для посещения всеми странами альянса, однако неучастие одной из стран НАТО в таких мероприятиях является чрезвычайно редким событием.

Турция продолжает блокировать вступление Швеции в НАТО, требуя сначала выдать получивших политическое убежище в Швеции курдских террористов, а также ряд лиц, принимавших участие в попытке военного переворота в Турции 2016 года. Стокгольм же заявляет, что уже удовлетворил все политические требования Турции, а вопрос об экстрадиции может решить только суд, что является длительной процедурой.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приложит все усилия, чтобы вопрос о приеме Швеции в НАТО был решен до саммита альянса в Вильнюсе в июле. Столтенберг также пообещал поднять эту тему в ходе ближайших контактов с турецкой стороной.