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Глава МИД Турции не исключил вывода войск США из Сирии при Трампе

Глава МИД Турции не исключил вывода войск США из Сирии при Трампе Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что республиканская администрация в США может на практике реализовать проект вывода американских войск из Сирии, поскольку их присутствие там мешает самим США.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 17:41

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что республиканская администрация в США может на практике реализовать проект вывода американских войск из Сирии, поскольку их присутствие там мешает самим США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам в Анкаре.

"На самом деле присутствие 800 солдат в Сирии не приносит большой пользы США. Напротив, их присутствие в регионе только мешает американским военным операциям. Потому что любые действия против иранских ополченцев или Ирана приводят к тому, что целью становятся эти американские солдаты в Сирии и Ираке. Они фактически там как заложники. И это постоянно создает эскалацию. Демократы в США в свое время столкнулись с трудностями при выводе войск из Афганистана и не захотели пережить то же самое в Сирии. Теперь у власти республиканцы. У них будет возможность реализовать этот план [вывода войск]. Моя оценка в том, что по этому вопросу могут быть сделаны позитивные шаги", - сказал Фидан.

Он напомнил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа в его первый срок "пыталась вывести солдат из Сирии, но столкнулась с противодействием военных чиновников". "Вопрос вывода войск из Афганистана тоже был в повестке республиканцев тогда, но решение вопроса перешло демократам. А они не смогли осуществить вывод войск правильно. Это повлекло большие политические издержки", - добавил Фидан.

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