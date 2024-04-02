Глава МИД Турции намерен призвать страны НАТО к совместной борьбе с РКК

Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в заседании министров иностранных дел НАТО, которое состоится в Брюсселе 3-4 апреля.

Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие в заседании министров иностранных дел НАТО, которое состоится в Брюсселе 3-4 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает TRT со ссылкой на дипломатические источники.

Главными темами заседания станут борьба с терроризмом и ситуация в Украине. Главы ведомств также обсудят дальнейшую деятельность альянса после вступления Швеции и Финляндии и подготовку к саммиту в Вашингтоне, который пройдет в июле по случаю 75-летия НАТО.

Источники сообщили, что Фидан намерен призвать к совместному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, в том числе террористической организацией РКК.

Глава турецкой дипломатии в рамках заседания также проведет двусторонние встречи с коллегами из Великобритании, ФРГ, Болгарии и Финляндии.