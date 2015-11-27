Глава МИД Турции надеется на нормализацию отношений с Россией

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что российско-турецкие отношения нормализуются после инцидента со сбитым Су-24.

Отношения России и Турции переживают кризис после того, как во вторник в Сирии потерпел крушение российский бомбардировщик Су-24. Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16 над сирийской территорией и упал в Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Российский президент назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов.

"После этого огорчительного для всех нас инцидента отношения России и Турции снова войдут в свое русло. Дипломатия выиграет. После серьезных авиаинцидентов 3 и 4 октября мы выбрали путь дипломатии, сейчас это также является нашим желанием. Во время беседы по телефону с моим коллегой (главой МИД РФ Сергеем Лавровым — ред.) мы пришли к принципиальному соглашению. В ходе конференции глав МИД стран-участниц ОБСЕ (в Белграде) у нас будет возможность встретиться. Также президенты двух стран будут иметь возможность для встречи. Главное — победа здравомыслия. Мы не должны позволять усилиться разногласиям", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в ходе визита в непризнанную Турецкую республику Северного Кипра. Его цитирует агентство Anadolu.