Глава МИД Турции: Могерини и Хан посетят Анкару 25 января

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини посетят Анкару 25 января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы хотим продолжить переговоры с ЕС. Сегодня мы открываем 17-й пункт (по экономической и финансовой политике) соглашения о вступлении Турции в ЕС. Для продолжения политического диалога 25 января в Анкару приедут Йоханнес Хан и Федерика Могерини", - сказал министр журналистам.

Чавушоглу добавил, что правительство Турции ведет усиленную работу по открытию следующих пунктов соглашения, а также по отмене визового режима и применению наряду с ним соглашения о реадмиссии.