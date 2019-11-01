 Наверх

Глава МИД Турции и американский госсекретарь провели телефонный разговор

Глава МИД Турции и американский госсекретарь провели телефонный разгов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и американский госсекретарь Майк Помпео провели телефонный разговор, в котором обсудили, в частности, принятую в США резолюцию признании о так называемом "геноцида армян".

Как передает Report, oб этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. В ходе беседы обсуждались принятые Палатой представителей проекты, а также (обстановка) в Сирии», - приводит слова источника агентство.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!