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    Глава МИД Туниса: Число жертв теракта в музее "Бардо" возросло до 20 человек

    Трое боевиков, напавших на туристов, задержаны

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в музее "Бардо" в столице Туниса возросло до 20 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в эфире французского информационного телеканала BFM-TV  министр иностранных дел Туниса Тайеб Баккуш.

    "Один из тяжело раненых скончался, и таким образом число погибших достигло 20 человек. Еще несколько десятков человек получили ранения", - сообщил глава МИД Туниса.

    Баккуш также заявил, что трое боевиков, напавших на туристов, задержаны. "Трое преступников были задержаны, четвертый сейчас стал объектом усиленных розысков", - добавил он.

    Переодетые в военную форму боевики 18 марта подъехали на машине к территории музея "Бардо" в Тунисе, где также расположено здание парламента, и открыли беспорядочный огонь из автоматического оружия. После этого они захватили находившихся там иностранных туристов. В момент атаки в музее и возле него находились не менее 100 посетителей, большинство из которых удалось своевременно эвакуировать.

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