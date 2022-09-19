Глава МИД Таджикистана ознакомил Гутерреша с последними событиями на границе с Кыргызстаном

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о событиях, произошедших на таджикско-кыргызской границе.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о событиях, произошедших на таджикско-кыргызской границе.

Как передает Report, об этом сообщает таджикское внешнеполитическое ведомство.

Встреча состоялась в понедельник на полях недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Сироджиддин Мухриддин подробно проинформировал генсека ООН о последних событиях на границе Таджикистана и Кыргызстана и представил материалы, в том числе видео и фотографии, доказывающие факт военной агрессии со стороны Кыргызстана", - говорится в сообщении МИД Таджикистана.

Мухриддин подчеркнул, что "Таджикистан никогда не был инициатором военного решения приграничного вопроса с Кыргызстаном и всегда придерживался и придерживается исключительно политико-дипломатического подхода".

В сообщении таджикского внешнеполитического ведомства отмечается, что собеседники обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Таджикистаном и ООН, в том числе в сферах устойчивого экономического и социального развития, изменения климата, водных и энергетических ресурсов. По данным МИД, на встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, в частности ситуация в Афганистане и оказание гуманитарной помощи этой стране. В свою очередь генсек ООН приветствовал глобальные инициативы Таджикистана и выразил готовность к всестороннему сотрудничеству.