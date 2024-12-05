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Глава МИД Словении: Украина не готова к членству в НАТО

Глава МИД Словении: Украина не готова к членству в НАТО Полноправное членство Киева в Североатлантическом альянсе на данный момент невозможно, но Украина вступит в НАТО в будущем.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 06:02
Глава МИД Словении: Украина не готова к членству в НАТО

Полноправное членство Киева в Североатлантическом альянсе на данный момент невозможно, но Украина вступит в НАТО в будущем.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу словенского МИД, об этом заявила министр иностранных дел Таня Файон.

"Я считаю, что обстоятельства на данный момент еще не созрели для полноправного членства. Однако вопрос не в том, вступит ли Украина в НАТО, вопрос в том, когда. Это необратимый процесс", - отметила она.

Глава словенской дипломатии также подчеркнула стратегическую важность Западных Балкан и "необходимость постоянного внимания к региону под новым руководством НАТО".

Она призвала нового генерального секретаря альянса Марка Рютте посетить Балканы "как можно скорее".

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Версия на азербайджанском языке Sloveniya XİN rəhbəri: Hazırda Kiyevin NATO-ya tam üzvlüyü mümkün deyil

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