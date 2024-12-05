Глава МИД Словении: Украина не готова к членству в НАТО

Полноправное членство Киева в Североатлантическом альянсе на данный момент невозможно, но Украина вступит в НАТО в будущем.

Полноправное членство Киева в Североатлантическом альянсе на данный момент невозможно, но Украина вступит в НАТО в будущем.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу словенского МИД, об этом заявила министр иностранных дел Таня Файон.

"Я считаю, что обстоятельства на данный момент еще не созрели для полноправного членства. Однако вопрос не в том, вступит ли Украина в НАТО, вопрос в том, когда. Это необратимый процесс", - отметила она.

Глава словенской дипломатии также подчеркнула стратегическую важность Западных Балкан и "необходимость постоянного внимания к региону под новым руководством НАТО".

Она призвала нового генерального секретаря альянса Марка Рютте посетить Балканы "как можно скорее".