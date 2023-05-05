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Глава МИД Словакии попросил президента страны об отставке

Глава МИД Словакии попросил президента страны об отставке Исполняющий обязанности министра иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер обратился к президенту республики Зузане Чапутовой с просьбой принять его отставку.
Другие страны
5 мая 2023 г. 18:15
Глава МИД Словакии попросил президента страны об отставке

Исполняющий обязанности министра иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер обратился к президенту республики Зузане Чапутовой с просьбой принять его отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил портал Teraz со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы словацкого государства Мартина Стрижинца.

"Сегодня утром исполняющий обязанности министра Растислав Качер направил скан письма президенту Зузане Чапутовой из своей зарубежной командировки, в котором просил ее отозвать свой мандат на руководство министерством иностранных дел", - отметил Стрижинец.

По его словам, в президентской канцелярии пока не получали официального запроса об отставке главы МИД, так как Качер находится в зарубежной командировке.

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