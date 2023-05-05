Глава МИД Словакии попросил президента страны об отставке

Исполняющий обязанности министра иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер обратился к президенту республики Зузане Чапутовой с просьбой принять его отставку.
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"Сегодня утром исполняющий обязанности министра Растислав Качер направил скан письма президенту Зузане Чапутовой из своей зарубежной командировки, в котором просил ее отозвать свой мандат на руководство министерством иностранных дел", - отметил Стрижинец.
По его словам, в президентской канцелярии пока не получали официального запроса об отставке главы МИД, так как Качер находится в зарубежной командировке.