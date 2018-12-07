Глава МИД Словакии отозвал свое заявление об отставке

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак отозвал свое заявление об отставке и остается на своей должности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что в конце ноября М.Лайчак заявил о подаче в отставку после отказа словацкого парламента присоединиться к миграционному договору ООН.

Сам министр был председателем Генассамблеи ООН, в ходе которого был принят данный договор.

Отметим, что Словакия с 1 января 2019 примет председательство ОБСЕ, и глава МИД будет являться действующим председателем ОБСЕ до конца года.