Глава МИД Словакии отметил бездействие ЕК в решении вопроса транзита нефти

Глава МИД Словакии Юрай Бланар указал на бездействие Еврокомиссия (ЕК) в решении проблемы транзита в республику нефти через Украину.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар указал на бездействие Еврокомиссии (ЕК) в решении проблемы транзита в республику нефти через Украину.

Как передает Report, об этом министр иностранных и европейских дел Словакии написал на своей странице в соцсети.

"Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию обеспечена, но не благодаря ЕК, которая до сих пор бездействовала и тянет время. Решению и помощи жителям Словакии и Венгрии, несмотря на нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, ЕК не способствовала и не помогла", - отметил он.

Бланар приветствовал достижение соглашения по транзиту нефти из РФ в ЕС через территорию Украины. Благодаря этому договору венгерская нефтегазовая компания MOL получает нефть в собственность с белорусско-украинской границы, которая далее поступает в Словакию и другие страны.

"Это хорошая новость для словацких автомобилистов и экономического сектора. Хочу поблагодарить венгерскую сторону за сотрудничество", - добавил он.