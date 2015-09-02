​Глава МИД Словакии: ЕС создает причины для притока беженцев, помогая сирийской оппозиции

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Страны ЕС сами создают причины для притока беженцев в Европу, помогая сирийской оппозиции.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак по итогам заседания правительства страны, на котором обсуждались пути урегулирования кризиса, вызванного притоком в государства Евросоюза мигрантов, в том числе сирийских беженцев.

"Европейский союз активно вовлечен в события в Сирии, - цитирует высказывания Лайчака агентство ЧТК. - Есть страны, которые поставляют туда оружие и обучают сирийскую оппозицию. В определенном смысле мы способствуем гражданской войне в Сирии, из-за которой (в Европу) стремятся мигранты".

По словам министра иностранных дел, Словакия выступает за совместные действия стран Евросоюза в борьбе с незаконными перевозчиками людей, организующими массовый приток мигрантов в Европу. Словакия также считает необходимым создание безопасных зон в странах, откуда родом беженцы, а также в государствах, через которые они добираются до границ ЕС.