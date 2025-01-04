Глава МИД Сирии вскоре посетит Катар, ОАЭ и Иорданию

Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани планирует в ближайшие дни совершить визиты в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию.

Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани планирует в ближайшие дни совершить визиты в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию.

Как передает Report , об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"На этой неделе я буду представлять свою страну, Сирию, в ходе официального визита к нашим братьям в Государстве Катар, Объединенных Арабских Эмиратах и Иорданском Хашимитском Королевстве", - отметил он.

Новая сирийская администрация, отметил он, надеется, что эта поездка внесет вклад в "поддержание стабильности и безопасности" республики, а также в экономическое восстановление страны.