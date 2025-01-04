О нас

Глава МИД Сирии вскоре посетит Катар, ОАЭ и Иорданию

Глава МИД Сирии вскоре посетит Катар, ОАЭ и Иорданию Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани планирует в ближайшие дни совершить визиты в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию.
Другие страны
4 января 2025 г. 03:51
Глава МИД Сирии вскоре посетит Катар, ОАЭ и Иорданию

Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани планирует в ближайшие дни совершить визиты в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"На этой неделе я буду представлять свою страну, Сирию, в ходе официального визита к нашим братьям в Государстве Катар, Объединенных Арабских Эмиратах и Иорданском Хашимитском Королевстве", - отметил он.

Новая сирийская администрация, отметил он, надеется, что эта поездка внесет вклад в "поддержание стабильности и безопасности" республики, а также в экономическое восстановление страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
28 декабря 2024 г. 09:50
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi