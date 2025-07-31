Глава МИД: Сирии удалось обеспечить устойчивую работу системы безопасности страны

Властям Сирии удалось обеспечить устойчивую работу системы безопасности страны.

Властям Сирии удалось обеспечить устойчивую работу системы безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Отметим, что это первая официальная встреча министров в российской столице.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что в рамках встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки международной и региональной проблематики.