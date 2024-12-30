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Глава МИД Сирии отправится с первым зарубежным визитом в Саудовскую Аравию

Глава МИД Сирии отправится с первым зарубежным визитом в Саудовскую Аравию Глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани посетит Саудовскую Аравию с первым после назначения официальным зарубежным визитом.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 21:23
Глава МИД Сирии отправится с первым зарубежным визитом в Саудовскую Аравию

Глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани посетит Саудовскую Аравию с первым после назначения официальным зарубежным визитом.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.

"Я получил официальное приглашение от его превосходительства главы МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда посетить королевство. С радостью принимаю это приглашение, для меня честь представлять свою страну в ходе первого официального визита", - сообщил аш-Шибани . Он добавил, что новые сирийские власти рассчитывают на построение стратегических отношений с Эр-Риядом во всех областях.

Дата визита не указывается.

Напомним, что в конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

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