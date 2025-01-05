Глава МИД Сирии обсудил в Дохе вопрос снятия санкций с Дамаска

Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани обсудил с руководством Катара вопрос снятия санкций с Дамаска.

Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани обсудил с руководством Катара вопрос снятия санкций с Дамаска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил по итогам переговоров с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Это не только мирный этап, как мы неоднократно говорили, он и сложный период, требующий честности и сотрудничества всех стран региона. Мы передали Дохе наши опасения и обеспокоенности по поводу угроз, связанных с санкциями, наложенными на сирийский народ. Мы повторяем наше требование к США снять эти санкции", - сказал аш-Шибани.