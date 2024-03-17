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Глава МИД Сирии назвал санкции Запада основной причиной страданий сирийцев

Глава МИД Сирии назвал санкции Запада основной причиной страданий сирийцев Правительство Сирии прикладывает усилия по улучшению гуманитарной ситуации и налаживанию процесса послевоенной реконструкции.
Другие страны
17 марта 2024 г. 21:42
Глава МИД Сирии назвал санкции Запада основной причиной страданий сирийцев

Правительство Сирии прикладывает усилия по улучшению гуманитарной ситуации и налаживанию процесса послевоенной реконструкции.

Как передает Report, об этом, как сообщило агентство SANA, заявил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад, который провел в Дамаске переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Причиной продолжающихся страданий сирийцев являются бесчеловечные санкции США и их западных союзников, - указал глава МИД. - Последствия этих рестрикций носят катастрофический характер". Микдад призвал Совет Безопасности ООН "содействовать отмене санкций Запада против Дамаска.

Со своей стороны Педерсен подчеркнул "важность уважения суверенитета и единства Сирии, а также восстановления безопасности и стабильности на всей ее территории". Как передал телеканал Al Hadath, эмиссар сообщил журналистам после встречи с Микдадом, что обсуждал в Дамаске подготовку к девятому раунду Конституционного комитета Сирии (ККС), который он планирует провести в конце апреля в Женеве.

"Пока не достигнуто соглашение между оппозицией и правительством, мы должны продолжать работу ККС таким образом, чтобы это давало надежду сирийскому народу", - указал он. По словам Педерсена, "необходимо добиться прогресса на политическом фронте, чтобы приступить к решению многочисленных проблем, вызванных войной".

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