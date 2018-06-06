Глава МИД Сингапура 7-8 июня посетит Пхеньян

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел и по вопросам законодательства Сингапура Вивиан Балакришнан посетит Пхеньян 7-8 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства города-государства.

"Министр совершит официальный визит в Пхеньян 7-8 июня по приглашению министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Он также встретится с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом", - сказано в заявлении.

Глава сингапурского МИД во вторник побывал в США, где провел переговоры с госсекретарем Майклом Помпео. В числе обсуждавшихся вопросов, согласно заявлению внешнеполитического ведомства республики, была предстоящая 12 июня встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом.