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Глава МИД Швеции: У нас нет намерений связываться с террористическими организациями PKK/YPG

Глава МИД Швеции: У нас нет намерений связываться с террористическими организациями PKK/YPG Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что Турция является страной, управляемой демократией.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 11:39
Глава МИД Швеции: У нас нет намерений связываться с террористическими организациями PKK/YPG

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил, что Турция является страной, управляемой демократией.

Как передает Report, об этом пишет Агенство Анадолу со ссылкой на интервью министра газете Aftonbladet.

Переговоры между Турцией и НАТО идут успешнее, чем при предыдущем социал-демократическом правительстве, и процесс идет более гладко.

Глава МИД Швеции в частности отметил:

«У нас на повестки дня нет вопроса контактов с РКК и YPG. Эта позиция также отмечена турецким правительством. У правительства, которое в настоящее время управляет Швецией, нет каких-либо соглашений и контактов с теми, кто симпатизирует РКК/YPG. Это не подлежит сомнению».

Шведский министр добавил: «Турция - это государство, которое проводит свободные выборы. Таким образом, выполняются критерии демократии. Например, когда возникает проблема с правами человека, мы без колебаний сообщаем об этом турецкому правительству».

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