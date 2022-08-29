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Глава МИД Швеции: Переговоры с Турцией по процессу членства в НАТО стали трудными

Глава МИД Швеции: Переговоры с Турцией по процессу членства в НАТО стали трудными Переговоры с Турцией по процессу членства в НАТО стали трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг запрещенной в Турции РКК.
Другие страны
29 августа 2022 г. 08:55
Глава МИД Швеции: Переговоры с Турцией по процессу членства в НАТО стали трудными

Переговоры с Турцией по процессу членства в НАТО стали трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг запрещенной в Турции РКК.

Как передает Report со ссылкой на Aftonbladet, об этом заявила руководитель министерства иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Переговоры НАТО с Турцией стали еще более трудными после того, как депутаты от Левой партии подняли флаг РКК. Турецкие СМИ постоянно освещают это и подобные события. По шведским законам, мы говорим, что это свобода слова. Но мы думаем, что это очень неподходящая ситуация для правительства", - рассказала Линде.

Она добавила, что прошедшее заседание делегаций 26 августа должно было состояться в Швеции, но было перенесено в Финляндию по ряду соображений.

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Версия на английском языке Swedish Foreign Minister: Negotiations with Turkiye on NATO membership process have become difficult
Версия на азербайджанском языке İsveçin XİN başçısı: “PKK-ya dəstəyimizdən sonra Türkiyə ilə NATO barədə danışıqlar çətinləşib"

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