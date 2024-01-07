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Глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике

Глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике Помощь Украине будет основной задачей Швеции в области внешней политики.
Другие страны
7 января 2024 г. 17:04
Глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике

Помощь Украине будет основной задачей Швеции в области внешней политики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём, выступая на конференции "Народ и оборона".

"Наша военная, политическая и экономическая поддержка Украины <...> остается главной внешнеполитической задачей на ближайшие годы, - отметил он. - Сильная, предсказуемая и устойчивая поддержка Украины также является нашей главной возможностью ограничить варианты действий России". Глава МИД добавил, что "Швеция настаивает внутри Евросоюза на ужесточении санкций и ограничении возможностей России финансировать" специальную военную операцию.

По его словам, правительство королевства исходит из того, что в обозримой перспективе РФ якобы "будет представлять серьезную угрозу безопасности Швеции". Билльстрём также призвал "быть реалистами" и "начинать готовиться к долгосрочной конфронтации".

С весны 2022 года военная помощь Швеции Украине составила 22,2 млрд крон (2,17 млрд долларов). Общая помощь достигла 30 млрд крон (2,93 млрд долларов).

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