Глава МИД Швеции: НАТО и Евросоюз ждет длительный конфликт с РФ

Страны Североатлантического альянса и Евросоюза должны готовиться к длительному конфликту с Россией.

Страны Североатлантического альянса и Евросоюза должны готовиться к длительному конфликту с Россией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

"Мы должны понимать, что нас ждет длительный конфликт с Россией. Это касается НАТО и ЕС. Мы должны готовиться к этому соответствующим образом", - сказал он. По мнению министра, это касается в первую очередь стран Балтики и Польши.

Билльстрём напомнил, что Швеция планирует направить в Латвию часть механизированного батальона, а также укрепит свои морские силы в районе острова Готланд и Балтийского моря.