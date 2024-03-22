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Глава МИД Швеции: НАТО и Евросоюз ждет длительный конфликт с РФ

Глава МИД Швеции: НАТО и Евросоюз ждет длительный конфликт с РФ Страны Североатлантического альянса и Евросоюза должны готовиться к длительному конфликту с Россией.
Другие страны
22 марта 2024 г. 16:56
Глава МИД Швеции: НАТО и Евросоюз ждет длительный конфликт с РФ

Страны Североатлантического альянса и Евросоюза должны готовиться к длительному конфликту с Россией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

"Мы должны понимать, что нас ждет длительный конфликт с Россией. Это касается НАТО и ЕС. Мы должны готовиться к этому соответствующим образом", - сказал он. По мнению министра, это касается в первую очередь стран Балтики и Польши.

Билльстрём напомнил, что Швеция планирует направить в Латвию часть механизированного батальона, а также укрепит свои морские силы в районе острова Готланд и Балтийского моря.

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Версия на азербайджанском языке İsveç XİN başçısı: NATO və Aİ-ni Rusiya ilə uzunmüddətli münaqişə gözləyir
Версия на английском языке NATO, EU have long conflict with Russia ahead, Swedish foreign minister says

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