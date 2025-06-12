Глава МИД Швеции: ЕС должен ввести санкции против израильских министров

Евросоюз должен последовать примеру западных союзников и ввести санкции против крайне правых членов кабинета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Евросоюз должен последовать примеру западных союзников и ввести санкции против крайне правых членов кабинета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в интервью изданию Politico министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

"Мы делаем следующий шаг, чтобы добиться введения санкций в отношении отдельных экстремистски настроенных министров", - сказала она.

Ранее о применении ограничительных мер против министров финансов и национальной безопасности Израиля Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира объявили Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Норвегия. Рестрикции за подстрекательство к насилию в отношении палестинцев предусматривают прежде всего запрет на въезд, а также замораживание активов.