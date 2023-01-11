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Глава МИД Швеции: ЕС будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется

Глава МИД Швеции: ЕС будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется Европейский Союз готов к длительной войне и будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Другие страны
11 января 2023 г. 19:09
Глава МИД Швеции: ЕС будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется

Европейский Союз готов к длительной войне в Украине и будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём.

"Несмотря на продолжающиеся попытки России разделить нас, единство внутри ЕС и по ту сторону Атлантики было сильным. ЕС будет продолжать стоять на стороне Украины, оказывая политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку столько, сколько потребуется", - сказал он, выступая на пресс-конференции.

Он также добавил, что ЕС продолжит работу над новыми санкциями в отношении России.

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