Глава МИД Сербии: некоторые страны пытаются осуществить ревизию истории

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Некоторые страны, в том числе государства "бывшего восточного блока" и Балтии, пытаются осуществить ревизию истории. Как заявил в эфире сербской телекомпании РТС первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич, более очевидно ему это стало на посту председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Нет полного согласия между всеми государствами-членами относительно того, как мы будем отмечать 70-летие Победы над фашизмом. Страны бывшего восточного блока пытаются осуществить ревизию истории", - сказал Дачич. По его словам, некоторые из этих стран и государства Балтии "в связи с любым упоминанием антифашизма в каком бы то ни было документе вносят поправки, в которых ссылаются на оккупацию со стороны Советского Союза, - отметил Дачич. - На каждом заседании у нас полемика вокруг этого".

Глава сербского МИД также сообщил, что будет присутствовать на праздновании 70-летия Победы над фашизмом на Украине от имени правительства своей страны. Он добавил, что на мероприятиях в Киеве выступит военный оркестр Сербии. Дачич подчеркнул, что "Сербия проводит сбалансированную политику", напомнив, что президент страны Томислав Николич 9 мая будет присутствовать на торжествах в Москве, где представители сербских вооруженных сил примут участие в военном параде по случаю Дня Победы.

"Семидесятилетие Победы над фашизмом должно отмечаться по всему миру", - заявил Дачич, отметив, что Сербия намерена участвовать "во всех празднованиях, на которые приглашена". По его мнению, бойкот парада в Москве со стороны ряда лидеров западных стран представляет собой отражение разделенности в мире, и не только по вопросу Украины.

Отвечая на вопрос, оказывалось ли на Сербию какое-либо давление в связи с решением президента Николича ехать в Москву, Дачич напомнил, что некоторые выступали и против парада в Белграде (в октябре 2014 года по случаю 70-летия освобождения Белграда), и против "Южного потока". "Нас это не волнует. Мы заботимся о своих интересах", - заявил Дачич, информирует Report со ссылкой на ТАСС.