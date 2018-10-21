Глава МИД Саудовской Аравии выразил соболезнование семье убитого журналиста

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил соболезнования семье убитого журналиста Джамаля Хашукджи, назвав случившееся "огромной ошибкой".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Это ужасная ошибка, это ужасная трагедия, наши соболезнования. Мы разделяем их боль, мы хотели бы, чтобы этого не произошло, и хотели бы, чтобы этого можно было избежать. К сожалению, была сделана огромная и горькая ошибка", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Британия, Франция и Германия резко осудили убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и призвали власти Саудовской Аравии срочно прояснить обстоятельства трагедии.