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    Глава МИД Саудовской Аравии выразил соболезнование семье убитого журналиста

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил соболезнования семье убитого журналиста Джамаля Хашукджи, назвав случившееся "огромной ошибкой".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. 

    "Это ужасная ошибка, это ужасная трагедия, наши соболезнования. Мы разделяем их боль, мы хотели бы, чтобы этого не произошло, и хотели бы, чтобы этого можно было избежать. К сожалению, была сделана огромная и горькая ошибка", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что Британия, Франция и Германия резко осудили убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и призвали власти Саудовской Аравии срочно прояснить обстоятельства трагедии.

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