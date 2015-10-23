​Глава МИД Саудовской Аравии: Участники встречи в Вене согласны относительно целей в Сирии

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Участники встречи по САР в Вене согласны с необходимостью урегулировать конфликт в Сирии на основе Женевского коммюнике.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России, США, Саудовской Аравии и Турции.

"Все участники встречи были согласны с необходимостью урегулирования конфликта в Сирии на основе Женевского коммюнике, построения демократической и единой Сирии", - сказал он.