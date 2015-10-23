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    ​Глава МИД Саудовской Аравии: Участники встречи в Вене согласны относительно целей в Сирии

    Все участники встречи были согласны с необходимостью урегулирования конфликта в Сирии на основе Женевского коммюнике

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Участники встречи по САР в Вене согласны с необходимостью урегулировать конфликт в Сирии на основе Женевского коммюнике. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России, США, Саудовской Аравии и Турции.

    "Все участники встречи были согласны с необходимостью урегулирования конфликта в Сирии на основе Женевского коммюнике, построения демократической и единой Сирии", - сказал он.

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