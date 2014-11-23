Глава МИД России примет участие в переговорах Ирана и международных посредников

В Вене продолжаются консультации на различных уровнях по иранской атомной программе между представителями Тегерана и шестерки международных посредников.
Представители "шестерки" и Ирана прилагают все усилия, чтобы достичь договоренности в срок до 24 ноября.
Глава МИД КНР Ван И присоединится к переговорам, если получит соответствующий сигнал из Вены, отмечает Report со ссылкой на телеканал Россия.
Европейские СМИ отмечают, что в Тегеране будут работать над продлением переговоров, если станет ясно, что за воскресенье не удастся решить основные вопросы, связанные с ядерной проблемой Ирана.
News DepartmentАвтор новости
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