Глава МИД России примет участие в переговорах Ирана и международных посредников

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Источник в российской делегации сообщил ТАСС, что глава МИД РФ Сергей Лавров приедет в Вену на переговоры Ирана и "шестерки" в воскресенье вечером.

В Вене продолжаются консультации на различных уровнях по иранской атомной программе между представителями Тегерана и шестерки международных посредников.

Представители "шестерки" и Ирана прилагают все усилия, чтобы достичь договоренности в срок до 24 ноября.

Глава МИД КНР Ван И присоединится к переговорам, если получит соответствующий сигнал из Вены, отмечает Report со ссылкой на телеканал Россия.

Европейские СМИ отмечают, что в Тегеране будут работать над продлением переговоров, если станет ясно, что за воскресенье не удастся решить основные вопросы, связанные с ядерной проблемой Ирана.