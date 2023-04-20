Глава МИД России прибыл в Никарагуа

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Манагуа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Манагуа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в столицу Никарагуа он прилетел из Венесуэлы в рамках стартовавшего в понедельник латиноамериканского турне.

В Манагуа Лаврова принимает президент республики Даниэль Ортега. Встреча проходит в конгресс-центре им. Улофа Пальме. Кроме того, запланирована встреча с вице-президентом Росарио Мурильо.

В начале встречи Лавров передал Ортеге привет от президента России Владимира Путина и поздравил с Днем мира, который отмечается 19 апреля в Никарагуа. После этого встреча продолжилась без прессы.