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Глава МИД России прибыл в Никарагуа

Глава МИД России прибыл в Никарагуа Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Манагуа.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 01:51
Глава МИД России прибыл в Никарагуа

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Манагуа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в столицу Никарагуа он прилетел из Венесуэлы в рамках стартовавшего в понедельник латиноамериканского турне.

В Манагуа Лаврова принимает президент республики Даниэль Ортега. Встреча проходит в конгресс-центре им. Улофа Пальме. Кроме того, запланирована встреча с вице-президентом Росарио Мурильо.

В начале встречи Лавров передал Ортеге привет от президента России Владимира Путина и поздравил с Днем мира, который отмечается 19 апреля в Никарагуа. После этого встреча продолжилась без прессы.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Nikaraquada səfərdədir

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