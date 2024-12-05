Глава МИД России назвал ОБСЕ "бесполезной" организацией

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ОБСЕ "бесполезной" организацией, которая не способствует поиску ответов.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ОБСЕ "бесполезной" организацией, которая не способствует поиску ответов.

Как передает Report, об этом он заявил на 31-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Мальте.

"Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения. Разве расследование теракта на газопроводе "Северные потоки" не подпадает под сферу полномочий первой и второй корзины?" - сказал он.

Лавров отметил, что в нынешних условиях глубоких изменений расстановки мировых сил ОБСЕ могла бы стать одной из точек сбора интересов всех членов европейского пространства.

"Но в этом зале никому и в голову не придет использовать ОБСЕ в этих целях. Членам НАТО и Евросоюза - потому что своими действиями они задвинули ОБСЕ на обочину политических процессов, а всем остальным - потому что такая ОБСЕ бессмысленна", - добавил Лавров.

По его словам, в реальной политике в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности.