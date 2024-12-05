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Глава МИД России назвал ОБСЕ "бесполезной" организацией

Глава МИД России назвал ОБСЕ "бесполезной" организацией Глава МИД России Сергей Лавров назвал ОБСЕ "бесполезной" организацией, которая не способствует поиску ответов.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 15:38
Глава МИД России назвал ОБСЕ бесполезной организацией

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ОБСЕ "бесполезной" организацией, которая не способствует поиску ответов.

Как передает Report, об этом он заявил на 31-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Мальте.

"Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения. Разве расследование теракта на газопроводе "Северные потоки" не подпадает под сферу полномочий первой и второй корзины?" - сказал он.

Лавров отметил, что в нынешних условиях глубоких изменений расстановки мировых сил ОБСЕ могла бы стать одной из точек сбора интересов всех членов европейского пространства.

"Но в этом зале никому и в голову не придет использовать ОБСЕ в этих целях. Членам НАТО и Евросоюза - потому что своими действиями они задвинули ОБСЕ на обочину политических процессов, а всем остальным - потому что такая ОБСЕ бессмысленна", - добавил Лавров.

По его словам, в реальной политике в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности.

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