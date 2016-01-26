Глава МИД России назвал главные вызовы мировой политики

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Главный вызов мировой политики - задача по созданию справедливой, демократичной, международной системы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам 2015 года.

"Международная система должна адаптироваться к тому, что реально происходит в жизни. Это предполагает реформу институтов - и тех, которые занимаются международной финансовой системой и экономикой, и тех, которые занимаются мировой политикой - я имею в виду ООН и Совет безопасности", - подчеркнул министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что необходимо не просто отразить объективные процессы в структуре тех или иных организаций, а вести дела в мире сообразно новой обстановке.

"А это означает выработку таких решений, которые будут поддерживаться ключевыми странами", - добавил дипломат, приведя в качестве примеров урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, химическое разоружение Сирии и создание международной группы поддержки Сирии.