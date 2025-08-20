О нас

Глава МИД РФ: Встреча на высшем уровне должна поставить точку в переговорах по Украине

Глава МИД РФ: Встреча на высшем уровне должна поставить точку в переговорах по Украине Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но потенциальная встреча на высшем уровне должна поставить точку в переговорном процессе.
Другие страны
20 августа 2025 г. 15:57
Глава МИД РФ: Встреча на высшем уровне должна поставить точку в переговорах по Украине

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но потенциальная встреча на высшем уровне должна поставить точку в переговорном процессе.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в среду.

"Мы готовы к любым форматам. Но, когда речь идет о встречах на высшем уровне (президентов России и Украины - ред.), необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать", - отметил Лавров.

По его словам, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом внес предложение не просто продолжить эти переговоры (с Украиной - ред.), но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций.

Лавров добавил, что Москва не может согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности в связи с украинским кризисом будут решаться без России. Он назвал такую ситуацию утопием.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Yüksək səviyyəli görüş Ukrayna ilə danışıqlara nöqtə qoymalıdır
Версия на английском языке Russian FM: High-level meeting should put serve as final step in negotiations on Ukraine

Другие новости из категории

Число жертв в результате нападения на мечеть в Нигерии достигло 50 человек
Число жертв в результате нападения на мечеть в Нигерии достигло 50 человек
20 августа 2025 г. 16:08
Туск раскритиковал выбор Будапешта как потенциального места встречи президентов Украины и РФ
Туск раскритиковал выбор Будапешта как потенциального места встречи президентов Украины и РФ
20 августа 2025 г. 15:45
Лавров: РФ не услышала от Европы конструктивных идей по Украине
Лавров: РФ не услышала от Европы конструктивных идей по Украине
20 августа 2025 г. 15:34
Папа Римский Лев XIV планирует посетить Ливан
Папа Римский Лев XIV планирует посетить Ливан
20 августа 2025 г. 15:31
Германия осудила план Израиля по Газе
Германия осудила план Израиля по Газе
20 августа 2025 г. 15:20
Бывший охранник посольства США в Норвегии предстал перед судом за шпионаж в пользу России и Ирана
Бывший охранник посольства США в Норвегии предстал перед судом за шпионаж в пользу России и Ирана
20 августа 2025 г. 15:12
Россиянину в ФРГ предъявлены обвинения в нападении на посольство и в связях с ИГИЛ
Россиянину в ФРГ предъявлены обвинения в нападении на посольство и в связях с ИГИЛ
20 августа 2025 г. 15:04
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
ССО Украины тяжело ранили российского генерала
20 августа 2025 г. 14:41
На востоке Индонезии вулкан Семеру выбросил столб пепла высотой 800 метров
На востоке Индонезии вулкан Семеру выбросил столб пепла высотой 800 метров
20 августа 2025 г. 14:27
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане возросло до 400 человек
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане возросло до 400 человек
20 августа 2025 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi