Глава МИД РФ: Встреча на высшем уровне должна поставить точку в переговорах по Украине

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но потенциальная встреча на высшем уровне должна поставить точку в переговорном процессе.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в среду.

"Мы готовы к любым форматам. Но, когда речь идет о встречах на высшем уровне (президентов России и Украины - ред.), необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать", - отметил Лавров.

По его словам, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом внес предложение не просто продолжить эти переговоры (с Украиной - ред.), но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций.

Лавров добавил, что Москва не может согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности в связи с украинским кризисом будут решаться без России. Он назвал такую ситуацию утопием.