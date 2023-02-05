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Глава МИД РФ начал турне по странам Ближнего Востока и Африки

Глава МИД РФ начал турне по странам Ближнего Востока и Африки Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Ирак.
Другие страны
5 февраля 2023 г. 23:02
Глава МИД РФ начал турне по странам Ближнего Востока и Африки

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Ирак.

Об этом Report передает со ссылкой на "Интерфакс".

Ирак - первый пункт турне главы МИД РФ по странам Ближнего Востока и Африки. Как ожидается, Лавров также посетит Мали, Мавританию и Судан.

В ходе двухдневного визита в Ирак у российского министра запланированы встречи с президентом страны Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, главой МИД Фуадом Хусейном и спикером парламента страны Мухаммадом аль-Хальбуси.

Также запланирована встреча с бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции "Государство закона" Нури аль-Малики.

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