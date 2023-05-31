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Глава МИД РФ и президент Мозамбика проводят переговоры за закрытыми дверями

Глава МИД РФ и президент Мозамбика проводят переговоры за закрытыми дверями Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси без присутствия прессы.
Другие страны
31 мая 2023 г. 13:49
Глава МИД РФ и президент Мозамбика проводят переговоры за закрытыми дверями

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси без присутствия прессы.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Ранее Лавров провел переговоры с замминистра иностранных дел Мозамбика Мануэлем Жозе Гонсалвеш.

Это уже четвертый по счету визит Лаврова на африканский континент за последний год. Ранее на этой неделе министр уже побывал в Кении и Бурунди. По завершению визита в Мозамбик, он отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС.

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Версия на английском языке Russian FM, president of Mozambique hold talks behind closed doors

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