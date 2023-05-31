Глава МИД РФ и президент Мозамбика проводят переговоры за закрытыми дверями

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси без присутствия прессы.

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси без присутствия прессы.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Ранее Лавров провел переговоры с замминистра иностранных дел Мозамбика Мануэлем Жозе Гонсалвеш.

Это уже четвертый по счету визит Лаврова на африканский континент за последний год. Ранее на этой неделе министр уже побывал в Кении и Бурунди. По завершению визита в Мозамбик, он отправится в ЮАР, где примет участие в совещании глав МИД БРИКС.