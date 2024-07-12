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Глава МИД Польши: Страны НАТО не настроены принимать Украину в альянс в ближайшее время

Глава МИД Польши: Страны НАТО не настроены принимать Украину в альянс в ближайшее время Страны НАТО не настроены принимать Украину в альянс в ближайшее время, так как они не намерены участвовать от ее имени в боевых действиях.
Другие страны
12 июля 2024 г. 20:43
Глава МИД Польши: Страны НАТО не настроены принимать Украину в альянс в ближайшее время

Страны НАТО не настроены принимать Украину в альянс в ближайшее время, так как они не намерены участвовать от ее имени в боевых действиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне.

"У стран НАТО отсутствует аппетит делать это сейчас", - сказал дипломат.

Глава МИД Польши подчеркнул, что гарантии НАТО участникам блока должны предоставляться только в том случае, когда альянс "готов вступить в войну от имени страны".

Сикорский отметил, что почти все страны НАТО готовы оказывать долгосрочную военную помощь Киеву.

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