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Глава МИД Польши посетит Вашингтон для переговоров по финансовой помощи Украине

Глава МИД Польши посетит Вашингтон для переговоров по финансовой помощи Украине Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетит Вашингон с целью убедить американских политиков, которые выступают против оказания помощи Киеву, в необходимости ее продолжения.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 17:07
Глава МИД Польши посетит Вашингтон для переговоров по финансовой помощи Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетит Вашингон с целью убедить американских политиков, которые выступают против оказания помощи Киеву, в необходимости ее продолжения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в соцсети "X".

"...Я лечу в Вашингтон для того, чтобы там убеждать тех, кого еще не удалось убедить", - заявил он в видеообращении.

Даты визита главы польского МИД в США не названы. В декабре 2023 года польские СМИ сообщали о готовящейся поездке Сикорского в Вашингтон в начале 2024 года.

Отметим, что Администрация США почти четыре месяца назад направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в Соединенных Штатах 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около 106 млрд долларов.

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