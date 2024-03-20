Глава МИД Польши подверг критике нерешительность ФРГ в вопросе поставок Украине Taurus

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг критике нерешительность властей Германии в вопросе возможных поставок Украине крылатых ракет Taurus.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава внешнеполитического ведомства Польши заявил в интервью агентству DPA.
"Передача такого дальнобойного оружия "значительно повлияла бы на оборонные возможности Украины", - сказал он.
Сикорский признал, что у Германии есть "исторические причины нервничать" при обсуждении вопроса о передаче Taurus, однако отметил, что время является важнейшим фактором в конфликте в Украине.