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Глава МИД Польши подверг критике нерешительность ФРГ в вопросе поставок Украине Taurus

Глава МИД Польши подверг критике нерешительность ФРГ в вопросе поставок Украине Taurus Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг критике нерешительность властей Германии в вопросе возможных поставок Украине крылатых ракет Taurus.
Другие страны
20 марта 2024 г. 14:27
Глава МИД Польши подверг критике нерешительность ФРГ в вопросе поставок Украине Taurus

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг критике нерешительность властей Германии в вопросе возможных поставок Украине крылатых ракет Taurus.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава внешнеполитического ведомства Польши заявил в интервью агентству DPA.

"Передача такого дальнобойного оружия "значительно повлияла бы на оборонные возможности Украины", - сказал он.

Сикорский признал, что у Германии есть "исторические причины нервничать" при обсуждении вопроса о передаче Taurus, однако отметил, что время является важнейшим фактором в конфликте в Украине.

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